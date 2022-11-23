



Похищение в Дженине: версия семьи противоречит последовательности событий

Тело 18-летнего Тирана Феро из Далият аль-Кармель, погибшего в автокатастрофе, все еще находится на территории Палестинской автономии - после того, как он был похищен палестинскими боевиками из больницы в Дженине.



Газета Маарив публикует новые подробности о похищении.



Вчера около десяти тридцати утра палестинцы сообщили в гражданскую администрацию ЦАХАЛа о дорожно-транспортном происшествии с участием двух граждан Израиля арабского происхождения. Чуть позже стало понятно, что это были молодые друзы. Врачи в автономии сообщили своим коллегам в Гражданской администрации, что у Тирана нет шансов выжить после медицинской эвакуации в Израиль, в то время как у другого пострадавшего есть.



В свете этой рекомендации палестинцы обратились к Израилю и в итоге было решено эвакуировать на вертолете только второго раненого и достигнута договоренность - продолжить лечение Тирана в попытке стабилизировать его состояние.



Уже в полдень отец и дядя Тирана прибыли в больницу в Дженине, но ЦАХАЛ узнал об этом позже. В 19:45 палестинские врачи констатировали смерть Тирана.



В 21:15 в службе безопасности Израиля узнали о похищении тела.



Фактически, между сообщением палестинских медиков о смерти Тирана и сообщением о похищении тела прошло больше часа.



Служба безопасности до сих пор не знает, интерпретировать утверждения отца Тирана о том, что террористы, похитившие тело, отключили его от приборов, пока он был жив, с описанной последовательностью событий.



