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Тысяча заключенных-террористов грозит забастовкой
27.08.2022 21:43 Алина Груднева

Тысяча заключенных-террористов грозит забастовкой

В четверг тысяча заключенных-террористов объявят голодовку до тех пор, пока руководство израильских тюрем не выполнит все требования.

 
Об этом сообщила организация палестинских заключенных.
 
"Это - лишь первый удар по заключенным, как часть плана с постепенными шагами по эскалации против Израиля", - сказано в заявлении.
 
Уточняется, что решение было принято на фоне различных мер, которые администрации тюрем принимали в отношении заключенных в последние недели.
 
Руководство исправительных учреждений, якобы, отказалось от достигнутых в марте прошлого года договоренностей, касающихся повседневной жизни в тюрьмах.

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