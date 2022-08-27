



Тысяча заключенных-террористов грозит забастовкой

В четверг тысяча заключенных-террористов объявят голодовку до тех пор, пока руководство израильских тюрем не выполнит все требования.

Об этом сообщила организация палестинских заключенных.

"Это - лишь первый удар по заключенным, как часть плана с постепенными шагами по эскалации против Израиля", - сказано в заявлении.

Уточняется, что решение было принято на фоне различных мер, которые администрации тюрем принимали в отношении заключенных в последние недели.

Руководство исправительных учреждений, якобы, отказалось от достигнутых в марте прошлого года договоренностей, касающихся повседневной жизни в тюрьмах.