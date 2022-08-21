



Три палестинских террористки задержаны в районе обстрела автобуса



Израильские СМИ сообщают о том, что до обстрела автобуса Эгед в районе деревни Силуад на перекрестке Элияху были задержаны три палестинки с оружием.



Машина палестинок породила подозрения у проверяющих на блок-посту в Самарии. При проверке в их машине были обнаружены самодельные автоматы Карло и “записка шахида”.



В связи с обстрелом автобуса глава регионального совета Биньямин , Исраэль Ганц, заявил: “Мы наблюдаем эскалацию и утрату силы сдерживания Сегодня ночью произошло большое чудо. Мы требуем немедленных и глубоких акций с целью эрадикации терроризма и восстановления силы сдерживания на местах”.