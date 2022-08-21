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Три палестинских террористки задержаны в районе обстрела автобуса
21.08.2022 07:12 Аркадий Бочаровский

Три палестинских террористки задержаны в районе обстрела автобуса


Израильские СМИ сообщают о том, что до обстрела автобуса Эгед в районе деревни Силуад на перекрестке Элияху были задержаны три палестинки с оружием.

Машина палестинок породила подозрения у проверяющих на блок-посту в Самарии. При проверке в их машине были обнаружены самодельные автоматы Карло и “записка шахида”.

В связи с обстрелом автобуса глава регионального совета Биньямин , Исраэль Ганц, заявил: “Мы наблюдаем эскалацию и утрату силы сдерживания Сегодня ночью произошло большое чудо. Мы требуем немедленных и глубоких акций с целью эрадикации терроризма и восстановления силы сдерживания на местах”.

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