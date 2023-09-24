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Террористы обстреляли общину Хинанит в Самарии
24.09.2023 14:15 Наталья Богинская

Террористы обстреляли общину Хинанит в Самарии

Утром 24 сентября террористы открыли огонь по населенному пункту Хинанит на севере Самарии. В результате нападения никто не пострадал, однако пуля повредила окно частного дома.

За сегодня это уже третья террористическая атака в Иудее и Самарии. Ранее террористы обстреляли военную машину возле Авне-Хефеца, а также открыли огонь по военной позиции возле Шувейка.

Ни в одном из трех инцидентов пострадавших не было. Были обнаружены гильзы от стреляных снарядов.

Силы безопасности разыскивают виновных во всех трех случаях.

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