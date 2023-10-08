



Террористы позвонили и сказали: твоя дочь - у нас, мы ее изнасилуем и убьем



Многие молодые люди были убиты и ранены террористами на вечеринке на природе в лесу Рейм, есть и те, кто пропал без вести и с кем до сих пор не было связи. Одна из них - Карин Джиорно, мать которой Инбаль и сестра Мейтав просят сообщить о ее судьбе и рассказывают о тревожном телефонном звонке, который они получили.



Вчера в 07:42 Карин позвонила мне и сказала: "Мама, по нам стреляют, я до смерти боюсь. Если со мной что-то случится, я тебя люблю. Они стреляют по нам боевыми патронами", - рассказывает Инбаль, - "Карин со сломанной ногой, со скобой на правой ноге, она не может бегать. Все ее друзья убежали, а она осталась, потому что не могла бежать. У нее не было возможности убежать. Она сказала, что по ним стреляли, и рядом с ней было много раненых".



Чем закончился разговор?



"Она сказала, что любит нас и надеется вернуться домой. Потом мы узнали, что ее телефон был потерян. Телефон нашли ее друзья".



По словам ее сестры Мейтав: "Нам прислали еще одну ее фотографию из машины скорой помощи, которая называется "Скорая помощь Йоси". Похоже, что они сидят на какой-то территории, она и еще две девушки. С тех пор ее следы исчезли. Говорят, что эти "скорые" были угнаны в Газу".



Кто-нибудь связывался с Вами?



Инбаль: "Ничего, никто с нами не разговаривает. Никто не сообщает нам, что происходит. Мы здесь беспомощны, сидим и ждем конца очереди. То ли она в лесу, то ли ее похитили. Мой номер распространили на Тиктоке арабы и террористы. Они ежеминутно бомбят нас по телефонам и в сообщениях. Они звонили и говорили: "Мы забрали твою девочку, мы ее изнасилуем, мы ее убьем. Ваша девочка в наших руках". Они присылают мне видео".



Вы разговаривали со службой скорой помощи "Йоси", с ребятами, которые там работают?



"Мы разговаривали, но они не хотят давать информацию. Они сказали, что сами не знают, что происходит, что у них нет возможности узнать, и что мы будем разговаривать с командованием тыла. Мы позвонили в командование тыла, они ничем не могут нам помочь. Мы были в Барзилае, мы были в Сороке".



Где сейчас бродят мысли?



Мейтав: "Что ее не похитили. Это наш самый большой страх, что Карин похитили. Все ее друзья вернулись домой, только Карин не вернулась. Все ее друзья уже дома. Пожалуйста, молитесь. Мы очень просим вас, не переставайте молиться, чтобы она вернулась домой. Ей всего 24 года, она еще не нагулялась. Мы вас очень просим".