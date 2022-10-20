



Террорист, убивший военнослужащую, ликвидирован на въезде в Маале-Адумим





Уди Камаль Тамими, убийца военнослужащей ЦАХАЛа Ноа Лазар, открыл огонь по охранникам у въездных ворот в в Маале-Адумим, и был застрелен .



На террористе обнаружили гранату, которую он пытался вытащить во время перестрелки - Один из охранников на месте происшествия, 24 лет, получил ранение руки и был эвакуирован в больницу.



مقاوم حتى النفس الأخير.. لحظة تنفيذ الشــهـــيد عدي التميمي لعــمـــلـــية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) الليلة. pic.twitter.com/L5UZWOz69c — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 19, 2022

Прибывшие на место происшествия медики MDA оказали раненому помощь и эвакуировали его для оказания медицинской помощи. На месте нападения была найдена граната. Семья покойной Ноа Лазар поблагодарила силы безопасности: "Круг замкнулся, справедливость восторжествовала". На кадрах, снятых в момент нападения, видно, как Тамими приближается и стреляет в охранников на посту, но они быстро отреагировали - и выстрелили в него. После короткой перестрелки террорист упал на землю. В результате нападения один из охранников был легко ранен в руку. Во время перестрелки террорист попытался вытащить гранату из кармана, но огонь охранников помешал этому.