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Террорист повесился в Тель-Авиве на улице Дизенгоф
21.09.2022 08:16 Аркадий Бочаровский

Террорист повесился в Тель-Авиве на улице Дизенгоф


Израильские СМИ сообщают о том,что в Тель-Авиве, в заброшенном здании на перекрестке улиц Дизенгоф и Бар-Кохба, обнаружено тело 28-летнего Мусы Сарсура из Калькилии.

Сарсур вчера убил 84-летнюю женщину в Холоне.

Террорист повесился.

Сарсура на протяжении всей ночи разыскивали крупные силы полиции. После обнаружения тела к месту событий прибыл начальник полиции Израиля Коби Шабтай.
 



Полиция также опубликовала видео записи камер наружного наблюдения, на которых видно как террорист атакует старую женщину в нескольких десятках метров от ее дома. Полиция допрашивает палестинского рабочего, работавшего на стройке неподалеку от места убийства.

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