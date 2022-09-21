



Террорист повесился в Тель-Авиве на улице Дизенгоф



Израильские СМИ сообщают о том,что в Тель-Авиве, в заброшенном здании на перекрестке улиц Дизенгоф и Бар-Кохба, обнаружено тело 28-летнего Мусы Сарсура из Калькилии.



Сарсур вчера убил 84-летнюю женщину в Холоне.



Террорист повесился.



Сарсура на протяжении всей ночи разыскивали крупные силы полиции. После обнаружения тела к месту событий прибыл начальник полиции Израиля Коби Шабтай.



Полиция также опубликовала видео записи камер наружного наблюдения, на которых видно как террорист атакует старую женщину в нескольких десятках метров от ее дома. Полиция допрашивает палестинского рабочего, работавшего на стройке неподалеку от места убийства.