Теракт в Самарии: раненый мужчина скончался
Скончался раненный в результате теракта недалеко от въезда в поселение Хермеш на севере Самарии мужчина.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу "Гилель Яффе" в Хадере.
Медики пытались стабилизировать состояние 30-летнего мужчины, но в конечном итоге были вынуждены констатировать его смерть.
Армия обороны Израиля продолжает выслеживать террористов, открывших огонь. На ключевых перекрестках установлены блокпосты.
Есть предположение, что в машине, из которой велся огонь, было два человека. После нападения они скрылись в направлении Дженина.