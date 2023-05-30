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Теракт в Самарии: раненый мужчина скончался
30.05.2023 13:42 Алина Груднева

Теракт в Самарии: раненый мужчина скончался

Скончался раненный в результате теракта недалеко от въезда в поселение Хермеш на севере Самарии мужчина.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу "Гилель Яффе" в Хадере.

Медики пытались стабилизировать состояние 30-летнего мужчины, но в конечном итоге были вынуждены констатировать его смерть.

Армия обороны Израиля продолжает выслеживать террористов, открывших огонь. На ключевых перекрестках установлены блокпосты.

Есть предположение, что в машине, из которой велся огонь, было два человека. После нападения они скрылись в направлении Дженина.

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