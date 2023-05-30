



Теракт в Самарии: раненый мужчина скончался

Скончался раненный в результате теракта недалеко от въезда в поселение Хермеш на севере Самарии мужчина.



Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу "Гилель Яффе" в Хадере.



Медики пытались стабилизировать состояние 30-летнего мужчины, но в конечном итоге были вынуждены констатировать его смерть.



Армия обороны Израиля продолжает выслеживать террористов, открывших огонь. На ключевых перекрестках установлены блокпосты.



Есть предположение, что в машине, из которой велся огонь, было два человека. После нападения они скрылись в направлении Дженина.