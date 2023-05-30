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Теракт в Самарии: два террориста сбежали в сторону Дженина
30.05.2023 13:04 Алина Груднева

Теракт в Самарии: два террориста сбежали в сторону Дженина

Армия обороны Израиля установила блокпосты на ключевых перекрестках после теракта недалеко от въезда в поселение Хермеш на севере Самарии.

Предположительно, в автомобиле, из которого велся огонь, находились два террориста.

Есть подозрение на то, что подозреваемые сбежали в направлении Дженина. Ведется их поиск.

Ранее медики сообщили о том, что состояние 30-летнего раненого гражданина Израиля оценивается как тяжелое. Его госпитализировали в больницу Гилель Яффе в Хадере.

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