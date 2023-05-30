



Теракт в Самарии: два террориста сбежали в сторону Дженина

Армия обороны Израиля установила блокпосты на ключевых перекрестках после теракта недалеко от въезда в поселение Хермеш на севере Самарии.



Предположительно, в автомобиле, из которого велся огонь, находились два террориста.



Есть подозрение на то, что подозреваемые сбежали в направлении Дженина. Ведется их поиск.



Ранее медики сообщили о том, что состояние 30-летнего раненого гражданина Израиля оценивается как тяжелое. Его госпитализировали в больницу Гилель Яффе в Хадере.