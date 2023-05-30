Теракт в Самарии: состояние 30-летнего пострадавшего оценивается как тяжелое
Состояние 30-летнего пострадавшего в результате стрельбы недалеко от въезда в поселение Хермеш на севере Самарии оценивается как тяжелое.
Об этом сообщили MADA.
Раненого мужчину доставили в больницу Гилель Яффе в Хадере. Армия обороны Израиля оцепила район в поисках террориста, устроившего стрельбу.
"Гражданин Израиля, оказали первую помощь на месте, после чего доставили его в больницу. Армия обороны Израиля открыла охоту на террористов", - сообщает представитель ЦАХАЛа.