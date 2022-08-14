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Теракт в Иерусалиме: продлен арест стрелка
14.08.2022 19:04 Алина Груднева

Теракт в Иерусалиме: продлен арест стрелка

Окружной суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей обвиняемому в теракте в Иерусалиме.

 
Напомним, что в результате стрельбы семь человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Террорист сам утром прибыл в полицию и сдался.
 
По данным полиции, араб Амир Сидави из Восточного Иерусалима останется под стражей до следующего понедельника, 22 августа. Позже его арест, вероятно, будет продлен. Он уже имел судимость ранее.
 
Родственник террориста останется под стражей до вторника.

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