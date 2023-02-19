



Теракт в Иерусалиме: брату палестинского подростка предъявлены обвинения

Прокуратура предъявила обвинение старшему брату палестинского подростка, который в прошлом месяце устроил стрельбу в Иерусалиме.



Это произошло в воскресенье, 19 февраля.



Согласно тексту обвинительного заключения, 29-летний Омар Аливат оставил пистолет и два полных магазина в мусорном ведре на складе рядом с их домом в районе Силуан в Восточном Иерусалиме.



13-летний Мухаммад Аливат нашел оружие, которое 28 января применил в ходе нападения, в результате которого были тяжело ранены два человека - отец и сын.



Старший брат террориста обвиняется в различных правонарушениях, связанных с оружием. Он будет находиться под стражей до окончания судебного разбирательства.