



Теракт на шоссе №90: один раненый, террорист ликвидирован

По данным 12 канала, в долине реки Иордан на шоссе №90 недалеко от перекрестка Аргаман произошел теракт.



Израильтянину с огнестрельными ранениями легкой и средней тяжести оказывается срочная помощь.



Сообщается, что нападавший нейтрализован.



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17:44 Стало известно, что сотрудники МАГАВ столкнулись с террористом в долине реки Иордан, открыли ответный огонь и нейтрализовали его.



18:00 Теракт произошел сразу после очередной стрельбы в ресторане в том же районе. Согласно первоначальной версии, стрельба стала результатом драки между двумя арабами. Один из них появился в ресторане "Ципора", в котором работал второй, и открыл огонь, пока его пистолет не заклинило.



По данным полиции, террорист открыл огонь по разыскивавшим его силовикам, ранив одного из сотрудников МАГАВ в руку. Патруль МАГАВ открыл ответный огонь, нейтрализовав террориста.



Раненый мужчина доставлен в больницу. Силы безопасности продолжают розыски в районе, чтобы исключить присутствие каких-либо еще террористов.







