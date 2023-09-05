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Теракт на шоссе №90: один раненый, террорист ликвидирован
05.09.2023 17:38 Наталья Богинская

Теракт на шоссе №90: один раненый, террорист ликвидирован

По данным 12 канала, в долине реки Иордан на шоссе №90 недалеко от перекрестка Аргаман произошел теракт. 

Израильтянину с огнестрельными ранениями легкой и средней тяжести оказывается срочная помощь.

Сообщается, что нападавший нейтрализован.

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17:44 Стало известно, что сотрудники МАГАВ столкнулись с террористом в долине реки Иордан, открыли ответный огонь и нейтрализовали его.

18:00 Теракт произошел сразу после очередной стрельбы в ресторане в том же районе. Согласно первоначальной версии, стрельба стала результатом драки между двумя арабами. Один из них появился в ресторане "Ципора", в котором работал второй, и открыл огонь, пока его пистолет не заклинило.

По данным полиции, террорист открыл огонь по разыскивавшим его силовикам, ранив одного из сотрудников МАГАВ в руку. Патруль МАГАВ открыл ответный огонь, нейтрализовав террориста.

Раненый мужчина доставлен в больницу. Силы безопасности продолжают розыски в районе, чтобы исключить присутствие каких-либо еще террористов.



 

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