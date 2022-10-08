



Теракт на КПП Шуафат: критически ранена девушка-офицер МАГАВ

Появились подробности о раненых в результате теракта на КПП Шуафат в северной части Иерусалима.



Как сообщает "Аруц Шева", от обстрела пострадали 20-летняя девушка-офицер МАГАВа и охранник.



Состояние девушки-офицера критическое и нестабильное, медики провели ей сердечно-легочную реанимацию и эвакуировали в медицинский центр "Хадасса Хар Ха-Йофим". Охранник находится в тяжелом состоянии и, скорее всего, будет эвакуирован в медицинский центр "Шаарей Цедек".



Как сообщает Jerusalem Post, в теракте пострадал еще один человек, получивший легкие ранения.



Израильские силы безопасности разыскивают подозреваемого в стрельбе, местонахождение которого пока не установлено.



"Полиция и МАГАВ под командованием командующего округом Иерусалима Дорона Турджемана присутствуют на месте происшествия вместе с другими силами, в том числе спецназом и вертолетами полицейского авиационного подразделения, и проводят поиски подозреваемого", - заявили в полиции.



Через несколько минут после обстрела поступило сообщение о попытке протаранить сотрудников МАГАВ в районе Абу-Тур в Иерусалиме. Полицейские выясняют, связаны ли эти два инцидента.

