



Теракт в Бейт-Эль: раскрыта личность нейтрализованного террориста

Террористом, совершившим теракт вчера вечером в поселении Бейт-Эль, оказался 23-летний Кайс Имад Шеджайя.

Он был жителем Дир Джарир, недалеко от Рамаллы.

פיגוע הירי בבית אל: משרד הבריאות הפלסטיני מסר כי המחבל שנהרג הוא קייס שוג'אעיה, תושב רמאללה בן 23@HaimOmri https://t.co/3fNIre6vEo pic.twitter.com/k7l9zUP8af — כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2022

ЦАХАЛ нейтрализовал террориста, когда тот открыл огонь по 25-летнему жителю, который находился во дворе своего дома.

Израильтянин получил легкие травмы, с которыми его госпитализировали.

Между тем, ЦАХАЛ начал поиски других подозреваемых. Были найдены несколько рюкзаков.