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Теракт в Бейт-Эль: раскрыта личность нейтрализованного террориста
15.10.2022 07:56 Алина Груднева

Теракт в Бейт-Эль: раскрыта личность нейтрализованного террориста

Террористом, совершившим теракт вчера вечером в поселении Бейт-Эль, оказался 23-летний Кайс Имад Шеджайя.

 
Он был жителем Дир Джарир, недалеко от Рамаллы.
 
ЦАХАЛ нейтрализовал террориста, когда тот открыл огонь по 25-летнему жителю, который находился во дворе своего дома.
 
Израильтянин получил легкие травмы, с которыми его госпитализировали.
 
Между тем, ЦАХАЛ начал поиски других подозреваемых. Были найдены несколько рюкзаков.

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