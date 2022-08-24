



"Тель-Авив сделал еще один шаг к независимости от Израиля"



Решение муниципалитета Тель-Авива раздать школам города карту Израиля с нанесенной на нее “зеленой чертой” породило большое возмущение в правом лагере.



Профессор Арье Эльдад, известный правый комментатор и бывший главврач ЦАХАЛа заявил: “Тель-Авив сделал еще один небольшой шаг в направлении провозглашения независимости. По выходу из состава Израиля. Независимость - прекрасная вещь, когда она представляет реальный народ, а не придуманный и искусственный, как палестинцы или город как Тель-Авив, который плюет на решения суверенного правительства - в данном случае. министерства просвещения. Наглость левых не имеет никаких пределов. Они предпочитают промывать мозги детям вместо того, чтобы побеждать на выборах. “Зеленая линия” - не более, чем линия соглашений о прекращении огня, подписанных на Родосе в 1949 году. Она была стерта Шестидневной Войной”.



