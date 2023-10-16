



Так началась война: новое видео уничтожения террористов с камеры на танке

Армия обороны Израиля показала новое видео, снятое 7 октября, когда началась война.



По словам военных, ликвидация террористов была зафиксирована на камеру, установленную на танк.



"7 октября 2023 года, в 6:45, военнослужащие бронетанкового корпуса 77-го батальона 7-й бригады уничтожили террористов ХАМАСа, пытавшихся проникнуть на территорию Израиля", - сказано в описании.



В течение того дня и в последующие дни бойцы продолжали ликвидацию террористов по периметру и вели оборонительные бои на юге Израиля. В ходе атак погибли по меньшей мере 14 солдат бронетанкового корпуса.



"Бойцы находятся на юге и с храбростью сражаются против террористической организации ХАМАС. Бойцы приняли участие в отражении атак противника и нанесли большой урон, обстреляв танками Газу. Сейчас мы готовимся к маневру на южном направлении, бронетанковий корпус совместно с сухопутными войсками готов", - сказал бригадный генерал Хишам Абрахам на другом видео.