Стрельба в Шавей-Шомрон: террористы открыль огонь по машине
В субботу вечером возле поселения Шавей-Шомрон в Иудее и Самарии был обстрелян автомобиль израильских сил безопасности.
В результате нападения никто не пострадал, однако автомобиль, принадлежащий силам безопасности, охраняющим поселок, был поврежден. Об этом сообщает Times of Israel.
В ЦАХАЛе заявили, что ищут стрелка или возможных стрелков.
По данным KAN, в автомобиль попали три пули со стороны палестинского города Дейр-Шараф, а всего поблизости было обнаружено четыре гильзы.
פיגוע ירי ללא נפגעים בשומרון: מחבלים ירו לעבר רכבו של סייר הביטחון של שבי שומרון, שנסע בכביש ההיקפי.— Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) August 26, 2022
לפחות 3 קליעים פגעו ברכב, הסייר לא נפגע.
כוחות צה"ל איתרו בזירה 4 תרמילי ירי. המחבלים נמלטו pic.twitter.com/qnPctURhNi