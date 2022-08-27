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Стрельба в Шавей-Шомрон: террористы открыль огонь по машине
27.08.2022 06:13 Ольга Белозерова

Стрельба в Шавей-Шомрон: террористы открыль огонь по машине

В субботу вечером возле поселения Шавей-Шомрон в Иудее и Самарии был обстрелян автомобиль израильских сил безопасности.

В результате нападения никто не пострадал, однако автомобиль, принадлежащий силам безопасности, охраняющим поселок, был поврежден. Об этом сообщает Times of Israel.

В ЦАХАЛе заявили, что ищут стрелка или возможных стрелков.

По данным KAN, в автомобиль попали три пули со стороны палестинского города Дейр-Шараф, а всего поблизости было обнаружено четыре гильзы.

 

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