



Стрельба по ЦАХАЛу под Шхемом: новые подробности

Число погибших террористов в результате стрельбы под Шхемом возросло до двух.

Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.

Третий палестинец был ранен. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили ранее в ЦАХАЛе, автомобиль подъехал к блокпосту, после чего из него по израильским военным был открыть огонь. Бойцы Армии обороны Израиля начали стрелять в ответ.

Террористы "Бригады мучеников Аль-Аксы" назвали инцидент "нападением" со стороны ЦАХАЛа. Группировка подтвердила, что попытку нападения совершили ее члены. Премьер-министр ПА Мохаммад Иштайе сказал, что двое палестинцев были "хладнокровно убиты".

По данным минздрава, погибшими оказались двое жителей лагеря беженцев Аскар в возрасте 47 и 35 лет. По словам Штайе, они работали в гражданской обороне.