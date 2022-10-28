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Стрельба по ЦАХАЛу под Шхемом: новые подробности | Фото: ЦАХАЛ
28.10.2022 12:11 Алина Груднева

Стрельба по ЦАХАЛу под Шхемом: новые подробности

Число погибших террористов в результате стрельбы под Шхемом возросло до двух.

 
Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.
 
Третий палестинец был ранен. Он находится в тяжелом состоянии.
 
Как сообщили ранее в ЦАХАЛе, автомобиль подъехал к блокпосту, после чего из него по израильским военным был открыть огонь. Бойцы Армии обороны Израиля начали стрелять в ответ. 
 
Террористы "Бригады мучеников Аль-Аксы" назвали инцидент "нападением" со стороны ЦАХАЛа. Группировка подтвердила, что попытку нападения совершили ее члены. Премьер-министр ПА Мохаммад Иштайе сказал, что двое палестинцев были "хладнокровно убиты".
 
По данным минздрава, погибшими оказались двое жителей лагеря беженцев Аскар в возрасте 47 и 35 лет. По словам Штайе, они работали в гражданской обороне.

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