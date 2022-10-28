Стрельба под Шхемом: один террорист убит, еще несколько ранены
В ходе ночного рейда ЦАХАЛа под Шхемом палестинцы открыли огонь по израильским военным.
Это произошло, когда солдаты обнаружили подозрительный автомобиль, который проезжал мимо.
Бойцы Армии обороны Израиля начали стрелять в ответ.
В результате, один палестинец погиб, еще трое получили ранения. Среди военнослужащих пострадавших нет.
В ходе обысков на месте происшествия было обнаружено несколько рюкзаков.
ЦАХАЛ начал сканировать местность в поисках дополнительных подозреваемых.
תיעוד: רכב המחבלים שביצעו את פיגוע הירי הלילה באזור שכם@nurityohanan pic.twitter.com/m7j7aAVhxr— כאן חדשות (@kann_news) October 28, 2022