Новости » Арабо-израильский конфликт
Стрельба под Шхемом: один террорист убит, еще несколько ранены | Фото: ЦАХАЛ
28.10.2022 07:33 Алина Груднева

Стрельба под Шхемом: один террорист убит, еще несколько ранены

В ходе ночного рейда ЦАХАЛа под Шхемом палестинцы открыли огонь по израильским военным.

 
Это произошло, когда солдаты обнаружили подозрительный автомобиль, который проезжал мимо.
 
Бойцы Армии обороны Израиля начали стрелять в ответ.
 
В результате, один палестинец погиб, еще трое получили ранения. Среди военнослужащих пострадавших нет.
 
В ходе обысков на месте происшествия было обнаружено несколько рюкзаков. 
 
ЦАХАЛ начал сканировать местность в поисках дополнительных подозреваемых.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы