



Стрельба под Шхемом: один террорист убит, еще несколько ранены

В ходе ночного рейда ЦАХАЛа под Шхемом палестинцы открыли огонь по израильским военным.

Это произошло, когда солдаты обнаружили подозрительный автомобиль, который проезжал мимо.

Бойцы Армии обороны Израиля начали стрелять в ответ.

В результате, один палестинец погиб, еще трое получили ранения. Среди военнослужащих пострадавших нет.

В ходе обысков на месте происшествия было обнаружено несколько рюкзаков.

ЦАХАЛ начал сканировать местность в поисках дополнительных подозреваемых.