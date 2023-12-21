



Страны Персидского залива выдвинули Израилю ультиматум из-за Газы

Страны Персидского залива, прежде всего, ОАЭ и Саудовская Аравия, угрожают Израилю сократить гуманитарную помощь Газе, если в январе не будет прекращения огня.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



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"Если боевые действия не прекратятся в январе, мы будем вынуждены сократить гуманитарную помощь, которую предоставляем Газе. Если намерение Израиля состоит в том, чтобы остаться в Газе в долгосрочной перспективе, то ответственность за решение этих гуманитарных вопросов будет лежать на израильтянах и американцах", - цитируют слова высокопоставленных чиновников арабские источники.



Уточняется, что ОАЭ предоставили Газе помощь на 140 миллиардов долларов. Она включала большое количество продовольствия, медикаментов, палаток и зимней одежды. Также Эмираты открыли полевой госпиталь на 150 коек в Рафиахе.



"Мы видим в Газе то, чего не видели больше нигде в мире. На складах лежат сотни тонн продовольствия, но царит хаос. Дела ведутся недостаточно упорядоченно", - продолжают источники.