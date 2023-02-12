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Столкновения в Дженине во время операции ЦАХАЛа
12.02.2023 14:50 Алина Груднева

Столкновения в Дженине во время операции ЦАХАЛа

Днем, 12 февраля, Армия обороны Израиля вошла в Дженин в рамках контртеррористической операции.

Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", публикуя соответствующее видео.

Согласно первым сообщениям, в Дженине произошли столкновения с палестинцами, когда ЦАХАЛ вошел в город. По предварительным данным, израильские войска совершили рейд для ареста брата террориста Захарии Зубейди - Джибрила.

Других подробностей, как и комментария Армии обороны Израиля, в настоящий момент нет. На кадрах, распространенных в Twitter, видно, как в город въезжает колонна израильской бронетехники.

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