



Столкновения в Дженине во время операции ЦАХАЛа

Днем, 12 февраля, Армия обороны Израиля вошла в Дженин в рамках контртеррористической операции.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", публикуя соответствующее видео.



Согласно первым сообщениям, в Дженине произошли столкновения с палестинцами, когда ЦАХАЛ вошел в город. По предварительным данным, израильские войска совершили рейд для ареста брата террориста Захарии Зубейди - Джибрила.



Других подробностей, как и комментария Армии обороны Израиля, в настоящий момент нет. На кадрах, распространенных в Twitter, видно, как в город въезжает колонна израильской бронетехники.