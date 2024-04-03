



США: удар ЦАХАЛа по гуманитарной миссии, не повлияет на переговоры по заложникам

Белый дом подтверждает, что удар ЦАХАЛа по работникам гуманитарной организации не должен повлиять на переговоры о заложниках



Соединенные Штаты не ожидают, что израильский удар, в результате которого погибли семь работников World Central Kitchen в Газе, повлияет на переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом и освобождении заложников.



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"Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников продолжаются", - заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Я не ожидаю какого-либо особого влияния на эти переговоры в результате вчерашнего удара".

