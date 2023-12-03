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США: разведка ничего не знала о подготовке ХАМАСа к нападению на Израиль
03.12.2023 18:45 Алина Груднева

США: разведка ничего не знала о подготовке ХАМАСа к нападению на Израиль

Американская разведка ничего не знала о планировавшемся ХАМАСом нападении на Израиль.

Такое заявление сделал представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

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Таким образом он прокомментировал репортаж New York Times о том, что официальные лица Израиля якобы более чем за год до 7 октября получили разведданные о планах ХАМАСа.

"Разведка сообщила, что не имела доступа к этой информации", - сказал Кирби.

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