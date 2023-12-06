



США расследуют похищения американцев ХАМАСом в Израиле

Министерство юстиции США объявило о начале расследования относительно смертей и похищений американцев во время резни, устроенной ХАМАСом в Израиле 7 октября.



Об этом сказал генпрокурор США Меррик Гарланд.



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"ХАМАС убил более 30 американцев и похитил еще больше во время нападения. Мы расследуем эти отвратительные преступления для привлечения этих людей к ответственности", - сказал Гарланд.