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США расследуют похищения американцев ХАМАСом в Израиле
06.12.2023 21:31 Алина Груднева

США расследуют похищения американцев ХАМАСом в Израиле

Министерство юстиции США объявило о начале расследования относительно смертей и похищений американцев во время резни, устроенной ХАМАСом в Израиле 7 октября. 

Об этом сказал генпрокурор США Меррик Гарланд.

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"ХАМАС убил более 30 американцев и похитил еще больше во время нападения. Мы расследуем эти отвратительные преступления для привлечения этих людей к ответственности", - сказал Гарланд.

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