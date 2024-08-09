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США порекомендовали своим гражданам в Ливане готовиться к ЧС
09.08.2024 10:37 Алина Груднева

США порекомендовали своим гражданам в Ливане готовиться к ЧС

Вашингтон порекомендовал гражданам США, которые остались в Ливане, приготовиться к режиму ЧС в случае начала боевых действий между Израилем и "Хезболлой".

Об этом сообщает катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид".

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Уточняется, что посольство США в Бейруте посоветовало своим гражданам, не решившим покинуть Ливан, "подготовить планы действий" в чрезвычайных ситуациях и найти убежище на длительный период времени.

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