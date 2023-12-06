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США: делаем все для еще одного "перемирия" в Газе
06.12.2023 21:07 Алина Груднева

США: делаем все для еще одного "перемирия" в Газе

Вашингтон делает все возможное в попытках добиться еще одного "гуманитарного перемирия" между Израилем и ХАМАСом.

Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ответ на вопрос журналистов.

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"Мы прилагаем все усилия, чтобы достичь еще одного гуманитарного перемирия. Надеемся, что удастся освободить женщин и детей, которые все еще находятся в плену", - подчеркнул Кирби.

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