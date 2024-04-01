



США: ЦАХАЛ, действуя в Шифе не может найти альтернативу ХАМАСу

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подтвердил мнение администрации Байдена о том, что операция ЦАХАЛа в больнице Шифа города Газа подчеркивает неспособность Иерусалима найти жизнеспособную альтернативу ХАМАСу, в результате чего террористическая группировка вернулась в районы анклава, которые ранее были зачищены.



Отвечая на вопрос об операции в Шифе во время пресс-брифинга, Миллер прежде всего подчеркнул, что именно ХАМАС прячется за спинами мирных жителей и действует из больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.



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"Не стоит вычищать ХАМАС из больницы один раз, тем более дважды", - добавляет Миллер, сетуя на то, как быстро террористическая группировка смогла вернуться в больницу после того, как ЦАХАЛ очистил ее в первые месяцы конфликта.



Тем не менее, он добавляет, что в целом США не хотят, чтобы Израиль действовал внутри больниц.



"Мы все время говорили о том, что Израилю необходимо иметь устойчивую долгосрочную стратегию в отношении Газы - недостаточно просто очистить от ХАМАСа определенные кварталы, больницы или любые другие географические районы или здания. Они должны иметь долгосрочную, устойчивую стратегию, которая является не только стратегией безопасности, но и политической стратегией, если они действительно хотят обеспечить будущее Израиля от террора, который исходит из Газы", - говорит Миллер.



США, как и большая часть международного сообщества, поддерживают замену ХАМАСа в Газе на реформированную администрацию ПА в рамках более широкой дипломатической инициативы, которая включает в себя создание пути к окончательному решению о двух государствах и нормализацию отношений между арабскими странами региона и Израилем.