



США: Асад может передать Хизбалле российскую ракетную систему

Разведка США обладает данными о том, что президент Сирии Башар аль-Асад согласился предоставить ливанской Хизбалле систему противоракетной обороны российского производства.



По словам источников, ЧВК Вагнер, действующей в Сирии, поручено осуществить поставку зенитно-ракетного комплекса SA-22. Пока неясно, находится ли комплекс уже на месте или все еще в пути. Изначально была предоставлена ​​Россией для использования сирийским правительством. США также следят за перемещением системы Панцирь.



Опасения того, что Хизбалла вскоре сможет получить новую систему противовоздушной обороны, возникает на возможности открытия нового фронта в войне Израиля с ХАМАС на северной границе Израиля с Ливаном. Хотя США неоднократно предупреждали Хизбаллу и другие поддерживаемые Ираном группировки держаться подальше от конфликта, и, в качестве аргумента, разместили авианосцы и войска в регионе.



Разведка США полагает, что на данный момент Иран и его пособники выверяют “дорожную карту” ответа Израилю на вход ЦАХАЛ в Газу, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США.

Однако, по словам официальных лиц, Иран не имеет полный контроль над своими марионеточными группировками, в частности над Хизбаллой, которая является. союзником ХАМАС.

Напомним, что лидер Хизбаллы Хасан Насралла сегодня должен выступить с важной речью.



