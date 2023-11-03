США: Асад может передать Хизбалле российскую ракетную систему
Разведка США обладает данными о том, что президент Сирии Башар аль-Асад согласился предоставить ливанской Хизбалле систему противоракетной обороны российского производства.
По словам источников, ЧВК Вагнер, действующей в Сирии, поручено осуществить поставку зенитно-ракетного комплекса SA-22. Пока неясно, находится ли комплекс уже на месте или все еще в пути. Изначально была предоставлена Россией для использования сирийским правительством. США также следят за перемещением системы Панцирь.
Опасения того, что Хизбалла вскоре сможет получить новую систему противовоздушной обороны, возникает на возможности открытия нового фронта в войне Израиля с ХАМАС на северной границе Израиля с Ливаном. Хотя США неоднократно предупреждали Хизбаллу и другие поддерживаемые Ираном группировки держаться подальше от конфликта, и, в качестве аргумента, разместили авианосцы и войска в регионе.
Разведка США полагает, что на данный момент Иран и его пособники выверяют “дорожную карту” ответа Израилю на вход ЦАХАЛ в Газу, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США.
Однако, по словам официальных лиц, Иран не имеет полный контроль над своими марионеточными группировками, в частности над Хизбаллой, которая является. союзником ХАМАС.
Напомним, что лидер Хизбаллы Хасан Насралла сегодня должен выступить с важной речью.