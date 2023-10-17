



Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по войне в Газе, не упоминающую ХАМАС

Совет Безопасности ООН в понедельник отклонил российскую резолюцию, призывающую к прекращению огня для окончания войны между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа. Делегаты отказались поддержать предложение, в котором не выделяется ХАМАС за его неожиданное нападение на Израиль, в результате которого погибло не менее 1400 человек.



Совет собрался в тот момент, когда Израиль готовился к ожидаемому наземному наступлению на сектор Газа после воздушных и артиллерийских ударов, в результате которых, по официальным данным, погибло не менее 2750 человек.



Только четыре страны проголосовали вместе с Россией за предложенный ею текст. Еще четыре страны, включая США, проголосовали против, а шесть воздержались.



По словам дипломатов, второй текст, предложенный Бразилией и содержащий недвусмысленные формулировки, осуждающие ХАМАС, получил более широкую поддержку и, как ожидается, будет вынесен на голосование во вторник вечером.



По словам российского посла в ООН Василия Небензя, несмотря на неудачу, резолюция подтолкнула Совет к действиям.