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Сорвана подготовка масштабного теракта в Иерусалиме
25.08.2022 14:04 Алина Груднева

Сорвана подготовка масштабного теракта в Иерусалиме

В четверг, 25 августа, стало известно о срыве подготовки теракта в Иерусалиме.

 
По подозрению в планировании крупного теракта в центре израильской столицы задержан житель Восточного Иерусалима.

Уточняется, что мужчина закупил оружия на десятки тысяч шекелей и участвовал в беспорядках.
 
Расследование продолжается. Будет подан запрос на продление срока его содержания под стражей.

По данным ШАБАКа, недавно началось расследование по поводу насильственных беспорядков и террора, которые произошли в последние месяцы, а также в отношении правонарушений.

Выяснилось, что один из подозреваемых планировал совершить теракт в центре столицы и в то же время купил M16 на десятки тысяч шекелей. 

Также были задержаны четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности, включавшей бросание бутылок с коктейлями Молотова в жилые помещения и беспорядки. 

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