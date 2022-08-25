



Сорвана подготовка масштабного теракта в Иерусалиме

В четверг, 25 августа, стало известно о срыве подготовки теракта в Иерусалиме.

По подозрению в планировании крупного теракта в центре израильской столицы задержан житель Восточного Иерусалима.



Уточняется, что мужчина закупил оружия на десятки тысяч шекелей и участвовал в беспорядках.

Расследование продолжается. Будет подан запрос на продление срока его содержания под стражей.



По данным ШАБАКа, недавно началось расследование по поводу насильственных беспорядков и террора, которые произошли в последние месяцы, а также в отношении правонарушений.



Выяснилось, что один из подозреваемых планировал совершить теракт в центре столицы и в то же время купил M16 на десятки тысяч шекелей.



Также были задержаны четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности, включавшей бросание бутылок с коктейлями Молотова в жилые помещения и беспорядки.