Новости » Арабо-израильский конфликт
Солдаты, избившие палестинца: нас пытались задавить и похитить оружие
25.08.2022 08:50 Аркадий Бочаровский

Солдаты, избившие палестинца: нас пытались задавить и похитить оружие


Корреспондент канала КАН Кармел Дангор опубликовала новую информацию относительно инцидента с избиением палестинца израильскими солдатами.

Дангор рассказала о версии произошедшего солдат.

Солдаты рассказывают: “Мы увидели машину без номеров, стоявшую на обочине против направления движения. Мы вышли из джипа, и один из палестинцев вышел из машины. Палестинский водитель дал газ , попытался нас сбить и скрылся. Второй пытался отобрать у нас оружие, мы его задержали”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы