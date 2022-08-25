



Солдаты, избившие палестинца: нас пытались задавить и похитить оружие



Корреспондент канала КАН Кармел Дангор опубликовала новую информацию относительно инцидента с избиением палестинца израильскими солдатами.



Дангор рассказала о версии произошедшего солдат.



Солдаты рассказывают: “Мы увидели машину без номеров, стоявшую на обочине против направления движения. Мы вышли из джипа, и один из палестинцев вышел из машины. Палестинский водитель дал газ , попытался нас сбить и скрылся. Второй пытался отобрать у нас оружие, мы его задержали”.



