



Снижение числа терактов - результат блокады Шхема





Город Шхем в последнее время был центром событий, связанных с инцидентов с применением огнестрельного оружия - но именно

стрельбой, и именно там за последнюю неделю произошло значительное снижение числа нападений со стрельбой, сообщает израильский военный корреспондент Нир Двори.



Это снижение произошло в результате блокады города, введенной ЦАХАЛом. "Львиное логово", несколько десятков боевиков, ответственных за последние нападения, были вынуждены снизить свою активность. Они понимают, что находятся под прицелом системы безопасности, и что ЦАХАЛ будет действовать против них, когда наступит удобный момент.



В службах безопасности понимают, что необходимо поддерживать эту тенденцию к снижению и проводить политику отделения терроризма от гражданского населения. В Шхеме - серьезные проблемы с бизнесом. В городе из-за блокады торговля сократилась на 50%, а это означает потерю более миллиона шекелей в день для торговцев и местных жителей. Это оказывает давление на боевиков и исполнителей террористических актов.



Подобные действия являются частью набора инструментов, которые Израиль сейчас использует помимо операций по аресту и контрмер - чтобы снизить, уменьшить количество терактов.



В то же время силы безопасности продолжают охоту на террористов, совершивших кровавые теракты со стрельбой в Самарии и на КПП лагеря беженцев Шоафат.



Армия рассматривает возможность проведения целевых операций против вооруженных банд, включая "Львиное логово", несущих ответственность за большинство нападений. Цель состоит в том, чтобы сорвать планируемые ими нападения и донести до них сдерживающий сигнал о том, что ЦАХАЛ придет и в их дома.