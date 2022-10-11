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Смотрич: "Мы не сломаемся и не сдадимся терроризму"
11.10.2022 16:17 Ольга Белозерова

Смотрич: "Мы не сломаемся и не сдадимся терроризму"

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич отреагировал на атаку возле Шавей-Шомрон в Самарии, в ходе которой был ранен израильский солдат.

Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

"Прежде всего, мы желаем скорейшего выздоровления раненому солдату. И я призываю отсюда всех израильтян, идите сюда массово, в Самарию, в Биньямин и в Иудею. Мы идем и соединяемся с Землей Израиля". Мы не сломаемся и не сдадимся никому и никакому терроризму. Мы не потерпим поражения, и наша власть над Землей Израиля не будет скомпрометирована. Я усилю силы безопасности, которые сейчас преследуют отряд и надеюсь, что они будут пойманы и ликвидированы. Поэтому поддерживайте наших солдат, укрепляйте поселения", - заявил Бецалель Смотрич. 

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