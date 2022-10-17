СМИ: Малайзия освободила жителя Газы, "похищенного Моссадом"
Служба безопасности Малайзии освободила палестинца из Газы, которого якобы "похитил Моссад".
Об этом сообщает "Аль-Джазира".
По данным издания, житель Газы был "похищен" в сентябре в Куала-Лумпур с помощью местных малазийских агентов.
Уточняется, что служба безопасности смогла добраться до места, где удерживали палестинца, и арестовать его похитителей.
В издании утверждают, что агенты Моссад допросили его по видеозвонку о связях с военным крылом ХАМАСа.