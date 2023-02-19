



СМИ: Израиль и ПА решили понизить напряженность

Израиль достиг договоренностей с палестинцами об отсрочке "односторонних действий" на несколько месяцев, чтобы понизить уровень напряженности на время священного месяца Рамадан.



Об этом сообщает Walla со ссылкой на два израильских источника.



По их словам, договоренности были достигнуты под сильным давлением со стороны США. По данным издания, ПА на время отзовет свое предложение о проведении голосования в Совбезе ООН против расширения израильских поселений. Вместо этого члены Совета Безопасности готовят символическое заявление, не имеющее силы.



Оно будет включать осуждение строительства поселений и недавних террористических атак, совершенных палестинцами в отношении израильтян.



Иерусалим пообещал на несколько месяцев отложить утверждение дополнительного строительства в поселениях, а также запланированные сносы домов, выселение палестинцев. Также Израиль якобы обязался снизить интенсивность рейдов ЦАХАЛа.