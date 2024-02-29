Смертельная давка в Газе: созвано экстренное заседание Совбеза ООН
Совбез ООН проведет закрытое заседание относительно смертельной давки в Газе во время доставки гуманитарной помощи.
Экстренное совещание состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 21:15. Запрос на его проведение сделал Алжир.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По версии ХАМАСа, в ходе инцидента 29 февраля в Газе во время доставки гумпомощи погибли более 100 человек.
По данным ЦАХАЛа, тысячи палестинцев бросились на грузовики после того, как те проехали контрольно-пропускной пункт. Это привело к давке, в которой десятки палестинцев были ранены и убиты.
Первоначальное расследование показало, что некоторым грузовикам удалось проехать дальше на север, где вооруженные люди открыли огонь по колонне.
תיעוד אווירי של המבצע להכנסת סיוע הומניטארי לצפון רצועת עזה, המראה כיצד ההמון פלסטיני התנפל על המשאיות וכתוצאה מכך נהרגו עשרות מצפיפות, דוחק ודריסה>> pic.twitter.com/a7DqU9kKFB— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 29, 2024