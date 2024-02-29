



Смертельная давка в Газе: созвано экстренное заседание Совбеза ООН

Совбез ООН проведет закрытое заседание относительно смертельной давки в Газе во время доставки гуманитарной помощи.



Экстренное совещание состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 21:15. Запрос на его проведение сделал Алжир.



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По версии ХАМАСа, в ходе инцидента 29 февраля в Газе во время доставки гумпомощи погибли более 100 человек.



По данным ЦАХАЛа, тысячи палестинцев бросились на грузовики после того, как те проехали контрольно-пропускной пункт. Это привело к давке, в которой десятки палестинцев были ранены и убиты.



Первоначальное расследование показало, что некоторым грузовикам удалось проехать дальше на север, где вооруженные люди открыли огонь по колонне.