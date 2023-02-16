



Силы ЦАХАЛа взорвали дом террориста в Хевроне



Силы ЦАХАЛа разрушили дом террориста Мохаммеда Джабари, который около 4 месяцев назад устроил стрельбу на КПП "Ашморет" в Кирьят-Арбе, во время которой был убит Ронен Ханания и еще четыре человека получили ранения.



Инженерные подразделения ЦАХАЛа работали над сносом дома боевика ХАМАСа в Хевроне, после того как дом и сам район были полностью эвакуированы. Снос был произведен с первыми лучами солнца с помощью контролируемого взрыва. Во время взрыва дома из близлежащих еврейских общин были слышны фейерверки и песни радости.



شاهد .. لحظة تفجير قوات الاحتلال منزل الشـ.ـ&ـ.ـيد محمد كامل الجعبري في الخليل. pic.twitter.com/ch36igp2pw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 16, 2023

Совет Кирьят-Арбы отреагировал на снос дома террориста: "Мы поздравляем силы безопасности, разрушившие дом отвратительного террориста, наша реакция на террористические инциденты должна быть более резкой и быстрой. Со времени шокирующего убийства в Кирьят-Арба-Хевроне родились еще десятки детей, прибыли новые семьи, и совет будет продолжать расти и развиваться. С Божьей помощью, мы будем свободной нацией в нашей стране, и наши враги будут бояться нашей силы сдерживания".