



Шакед аннулировала визу проповеднику-подстрекателю из Иордании

Министр иностранных дел Израиля Аелет Шакед объявила, что аннулировала визу, выданную ведущему иорданскому священнослужителю шейху Тарааду аль-Фаизу, после того, как он произнес несколько подстрекательских речей во время визита в Израиль.



Об этом сообщает Times of Israel.



"После нарушения визовых условий и серьезного подстрекательства против государства я приказала запретить ему въезд в Израиль", - подчеркнула Шакед.



Как уточняется, шейх Тараад аль-Фаиз произнес несколько проповедей бедуинским общинам, в которых он подстрекал против Израиля и поддерживал теракты. Это произошло во время его визита в прошлом месяце.