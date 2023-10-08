



ШАБАК опубликовал список погибших



ШАБАК опубликовал имена работников и пенсионеров службы, погибших на войне.



Пять сотрудников и пенсионеров ШАБАКа погибли:



Йосеф (Йоси) Тахар, 39 лет, женатый и отец четверых детей, житель Бицарон



Маор Шалом, 46 лет, женатый и отец троих детей, житель Эругот иАмит Векс, 48 лет, пенсионер ШАБАКа, женатый и отец троих детей,

житель Натив Ха Асара, которые были убиты во время боев с отрядами террористов, совершавших налеты на окрестные поселения.



Или Нахман, 23 года, житель Ибн-Иегуды, и Идо Адри, 24 года, житель Гибтон, пали во время налета террористов на развлекательный комплекс в районе Реим.



