Новости » Арабо-израильский конфликт
08.10.2023 17:20 Аркадий Бочаровский

ШАБАК опубликовал список погибших


ШАБАК опубликовал имена работников и пенсионеров службы, погибших на войне.

Пять сотрудников и пенсионеров ШАБАКа погибли: 

Йосеф (Йоси) Тахар, 39 лет, женатый и отец четверых детей, житель Бицарон 

Маор Шалом, 46 лет, женатый и отец троих детей, житель Эругот иАмит Векс, 48 лет, пенсионер ШАБАКа, женатый и отец троих детей, 
житель Натив Ха Асара, которые были убиты во время боев с отрядами террористов, совершавших налеты на окрестные поселения. 

Или Нахман, 23 года, житель Ибн-Иегуды, и Идо Адри, 24 года, житель Гибтон, пали во время налета террористов на развлекательный комплекс в районе Реим.

 

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