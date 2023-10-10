



Сестра израильской знаменитости казнена ХАМАСом

Террористы ХАМАС "казнили" 27-летнюю израильтянку на фестивале в Негеве.



По словам телеведущей Мааян Адам, убита ее сестра, Мапал.



"В субботу днем, в этой идиллической обстановке, Мапал, наша малышка, спряталась под грузовиком и притворилась мертвой. Она держалась часами и не двигалась с места, пока террористы не казнили ее. Она и ее парень Рой съехались вместе на прошлой неделе, и она была самым счастливым человеком в мире", - сообщила телеведущая.



Молодой человек получил огнестрельное ранение в спину. Он выжил после зверств террористов, а Мапал умерла у него на руках.