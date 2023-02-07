



Семья убийцы 7 израильтян получила аванс в размере 1700 долларов

В рамках программы социального обеспечения Палестинская автономия ежемесячно выплачивает вознаграждение палестинцам (и их семьям), которые совершают теракты против израильских гражданских лиц и солдат. Данное мнение в своей статье в издании Jerusalem Post озвучила активистка, соучредитель и главный операционный директор Social Lite Creative Зина Рахамилова.



В частности, члены семьи Кайри Алкама, палестинца, убившего семерых израильтян возле синагоги Атерет Авраам в Неве-Яакове, уже получили аванс в размере 1700 долларов (5896 шекелей) в качестве ежемесячного пособия.



По данным Израильского форума по обороне и безопасности, доход палестинского террориста, отбывающего пожизненное заключение в тюрьме, представляет собой заработную плату, в 4 раза превышающую средний доход и в 8 раз превышающую минимальную заработную плату палестинцев.

Израильская неправительственная организация Palestinian mediawatch сообщила, что ПА потратила не менее 271 миллиона долларов (939 миллионов шекелей) выплаты террористам стипендий в 2021 году и не намерена на этом останавливаться.



"Узнав, куда уходят деньги за убийство, несколько стран, в том числе США, Нидерланды, Австралия и Германия, сократили прямые выплаты ПА. Однако только на этой неделе Европейский Союз объявил, что решил увеличить финансирование ПА до 296 млн евро. Это кровавые деньги, которые неизбежно лягут в карманы террористов и членов их семей", - подчеркивает Зина Рахамилова и отмечает, что общество, которое финансово поощряет и прославляет терроризм, не заинтересовано в мире или разрешении конфликта.