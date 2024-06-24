



Семьи заложников опубликовали видео ХАМАСа, где троих мужчин похищают в Газу

Рано утром 7 октября заложники Херш Гольдберг-Полин, Ор Леви и Элиа Коэн были брошены, окровавленные и напуганные, на платформу пикапа. Террористы ХАМАСа возвышались над ними с АК-47 наперевес и своим бесконечным истеричным “Аллаху акбар!”



Снимками этой поездки из фрагмента видео ХАМАСа, полученного Израилем, сегодня вечером впервые поделились семьи трех заложников.



Эти кадры представляют собой третью часть видео ХАМАСа, на котором показана хронология событий для троих утром 7 октября.



В одном разделе, опубликованном несколько месяцев назад, было показано, как террористы бросали гранаты в полевое убежище, где пытались спрятаться около 29 человек с фестиваля Nova в пустыне. Гольдберг-Полин, Коэн и Леви находились в одном убежище.

באישור המשפחות: תיעוד חדש מחטיפת הרש גולדברג-פולין, אור לוי ואליה כהן ב-7 באוקטובר מפורסם לבקשת המשפחות. השלושה בילו במסיבה ברעים ונחטפו מ"מיגונית המוות". הסרטון תועד במצלמות של מחבלי חמאס.. pic.twitter.com/RlBbnEiH9A — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) June 24, 2024

Во второй части, также ранее опубликованной, показано, как террористы ведут Гольдберга-Полина на платформу пикапа ХАМАС, сжимая связанную жгутом руку, которая только что была частично оторвана ниже локтя.Двухминутная третья часть, вышедшая вечером, была отредактирована и размыта в соответствии с просьбами семей.“Это видео представляет собой резкое обвинение в оставлении, которое продолжается уже 262 дня”, — говорится в заявлении Форума заложников и пропавших без вести семей.