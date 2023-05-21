



Сценарий тотальной войны с ХАМАСом

Бывший уполномоченный по делам солдат, генерал Ицхак Бирк, заявил на радио "Цафон" 104.5FM, что "бомбардировки ВВС не оказывают никакого влияния на потенциал "Исламского джихада" и ХАМАСа".



Брик сказал: "Бомбардировки ВВС Газы во время “очередного раунда эскалации” - это ритуал, который повторяется в течение многих лет и не приводит к сдерживанию противника. Наоборот. Время между раундами становится все короче и короче. Тот факт, что ВВС удается поразить лидеров террористов, как это произошло во время последнего раунда, не останавливает ракетные обстрелы, которые осуществляются со скоростью сотни ракет в день вплоть до Тель-Авива. Следует понимать, что большинство из бункеров боеприпасов и ракет ХАМАСа и Джихада спрятаны глубоко в земле под плотными скоплениями населения, под больницами, мечетями и школами в центральной части Газы".



"Бомбы, которые ВВС сбрасывают на Газу, сбрасываются на районы, где население не пострадает, и на районы, где не скрываются лидеры Джихада, ХАМАСа и боевики. В этих окраинных районах нет средств для производства ракет и их концентрации, поэтому результат столь ничтожен. На протяжении многих лет армия и ВВС не наносят удары по террористам, прячущимся глубоко в земле. Эти целевые атаки также не оказывают реального влияния на способность Джихада и ХАМАСа запускать ракеты по Израилю. В ходе последнего раунда вся мощь израильских ВВС не смогли даже снизить скорость запуска ракет из Газы по Израилю.



Пример - операция "Страж стен" и последний раунд. Обратите внимание, что в течение 10 дней в "Стража Стен" ХАМАС и Джихад выпускали по 400 ракет каждый день. ВВС со всей своей мощью, работая по маленькой цели, которая не представляет для них опасности не смогли это остановить. ВВС не в состоянии замедлить темпы запуска ракет, даже на одну ракету. Точечные ликвидации не восстановят силу сдерживания. Джихад - это идеология. Это бесконечная мотивация. Они - поборники терпения. Они продолжают и продолжают. ХАМАС отсиживается в стороне и становится все сильнее. Он придет гораздо более подготовленным. Нельзя рассчитывать на то, что в следующий раз он не присоединится. Это может стать национальной катастрофой. Потому что когда он присоединится, это будет гораздо более тяжелая масса, которая может вызвать региональную войну: взрыв внутри Израиля, с большими беспорядками, взрыв в Иудее и Самарии, с тысячами людей из Танзим, которые бегают и стреляют повсюду, с ХАМАСом в южном Ливане, как это случилось несколько месяцев назад, а затем они привлекут Хизбаллу".



Бирк предупреждает: “Речь идет о региональная войне, к которой мы не готовы. Мы говорим о победе, и мы убили ряд лидеров, на шесть дней они парализовали половину страны - Тель-Авив и юг, они нанесли ущерб нашей экономике, в очень тяжелой форме, отсутствие рабочих дней, отсутствие производства, миллиарды долларов экономических потерь, а также в потери от дорогих бомб, которые сбрасывают ВВС и Железный купол, которые не приводят к прекращению огня, и террористы продолжают стрелять".





“Во время Второй ливанской войны сотни тысяч людей бежали с севера в центр. В следующей большой войне будут выпускать по 3000 ракет в день, и это будут не Кассамы, будут среди них ракеты с огромной разрушительной силой с дальностью сотни километров и с боеголовками весом в сотни килограммов. Они остановят страну и бежать будет некуда". Бирк сказал, что Израиль не подготовился к настоящей большой войне. "ВВС были превосходны против самолетов, но ВВС бесполезны против ракет. Для большой войны необходимо больше систем вооружений. Например, ракеты класса "земля-земля". Сегодня есть мобильные ракеты на пусковых установках. Наши ВВС не способны остановить обстрелы из Газы, как они могут остановить обстрелы из других мест на Ближнем Востоке? Нам нужны ракетные силы , которые могли бы расстрелять вражескую пусковую установку в течение нескольких минут. Мы могли бы это сделать, и на это тоже были деньги. Одна эскадрилья F-35 обходится нам в 2,5 миллиарда долларов. Потенциал есть. Войны начинаются не только тогда, когда этого хотят, но и тогда, когда никто не хотел. Начинается раунд против Джихада, к нему присоединяется ХАМАС, ракеты которого уже достают до Нетании, и тогда в Иудее и Самарии начинаются беспорядки, как это уже было во время операции"Страж стен", - сказал Бирк.