



Саудовская Аравия и ОАЭ блокируют антиизраильские предложения

Саудовская Аравия, которая наряду с соседними Объединенными Арабскими Эмиратами считается лидером мусульманского мира, оказалась в числе стран, заблокировавших выдвинутое на саммите арабских и мусульманских государств предложение о разрыве всех связей с Израилем, сообщают СМИ.



Предложение заключалось в том, чтобы разорвать все дипломатические и экономические отношения с Израилем, запретить полеты израильских самолетов в воздушном пространстве арабских стран и "предложить нефтедобывающим мусульманским странам использовать нефть в качестве рычага давления" для достижения прекращения огня в Газе, говорится в сообщении The Times of Israel со ссылкой на заявление Эхуда Яаари, аналитика по арабским делам израильской новостной платформы Channel 12.



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По словам Яаари, это предложение было отвергнуто Саудовской Аравией, ОАЭ, Иорданией, Египтом, Бахрейном, Суданом, Марокко, Мавританией и Джибути.

