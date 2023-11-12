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Саудовская Аравия и ОАЭ блокируют антиизраильские предложения
12.11.2023 14:55 MIGnews.com

Саудовская Аравия и ОАЭ блокируют антиизраильские предложения

Саудовская Аравия, которая наряду с соседними Объединенными Арабскими Эмиратами считается лидером мусульманского мира, оказалась в числе стран, заблокировавших выдвинутое на саммите арабских и мусульманских государств предложение о разрыве всех связей с Израилем, сообщают СМИ.

Предложение заключалось в том, чтобы разорвать все дипломатические и экономические отношения с Израилем, запретить полеты израильских самолетов в воздушном пространстве арабских стран и "предложить нефтедобывающим мусульманским странам использовать нефть в качестве рычага давления" для достижения прекращения огня в Газе, говорится в сообщении The Times of Israel со ссылкой на заявление Эхуда Яаари, аналитика по арабским делам израильской новостной платформы Channel 12.

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По словам Яаари, это предложение было отвергнуто Саудовской Аравией, ОАЭ, Иорданией, Египтом, Бахрейном, Суданом, Марокко, Мавританией и Джибути.
 

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