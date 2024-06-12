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Салливан: некоторые изменения ХАМАСа в предложении по сделке - ожидаемы
12.06.2024 18:48 Алина Груднева

Салливан: некоторые изменения ХАМАСа в предложении по сделке - ожидаемы

Некоторые изменения ХАМАСа в предложении относительно потенциальной сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников являются вполне ожидаемыми.

Такое заявление сделал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Многие из изменений являются незначительными и не являются неожиданными. Другие поправки более существенно отличаются от того, что было изложено в резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал ответ ХАМАСа на предложение относительно потенциальной сделки. Он заявил, что некоторые поправки террористической организации, которые были переданы посредникам, являются неработоспособными.

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