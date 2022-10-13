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Рост напряженности в Иудее и Самарии: убит 18-летний палестинец
13.10.2022 07:43 Александр Юзовский

Рост напряженности в Иудее и Самарии: убит 18-летний палестинец

18-летний палестинец был убит во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

Происшествие случилось неподалеку от лагеря беженцев Аль-Аруб в среду. 12 октября.

Министерство здравоохранения ПА сообщило, что погибшего молодого человека звали Усама Махмуд Адави.

В ЦАХАЛе рассказали, что парень забрасывал камнями израильские автомобили.

"Армия обороны Израиля ответила стрельбой по ним", – говорится в заявлении военных.
 

 

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