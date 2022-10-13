Рост напряженности в Иудее и Самарии: убит 18-летний палестинец
18-летний палестинец был убит во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.
Происшествие случилось неподалеку от лагеря беженцев Аль-Аруб в среду. 12 октября.
Министерство здравоохранения ПА сообщило, что погибшего молодого человека звали Усама Махмуд Адави.
В ЦАХАЛе рассказали, что парень забрасывал камнями израильские автомобили.
"Армия обороны Израиля ответила стрельбой по ним", – говорится в заявлении военных.
#صورة الشهيد أسامة محمود عدوي ( ١٨ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب. pic.twitter.com/rO7esxX28y— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 12, 2022