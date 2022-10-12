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Расследование теракта: Солдаты не открыли ответный огонь по террористу
12.10.2022 10:03 Аркадий Бочаровский

Расследование теракта: Солдаты не открыли ответный огонь по террористу


Расследование теракта: Солдаты не открыли ответный огонь по террористу

Предварительное расследование теракта в Швей Шомрон показало, что террорист стрелял по израильтянам с очень близкого расстояния из автомобиля и уехал на большой скорости. Бойцы, находившиеся поблизости, не открыли ответный огонь по террористу. ЦАХАЛ сейчас выясняет причины этого.

Расследование нападения показывает, что террорист быстро ехал в своей машине, а стрельба - из автоматического оружия - велась с очень короткого расстояния по израильтянам, стоявшим у дороги. 

Ранее вооруженная милиция из Шхема, "Львиное Логово", взяло на себя ответственность за теракт в Швей Шомрон и объявило о серии нападений в рамках "Дней Гнева" в предстоящий период. 

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