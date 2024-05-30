



Президент Египта призвал положить конец "израильской осаде" Газы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал мировое сообщество положить конец войне Израиля против ХАМАСа в Газе.



Соответствующее заявление он сделал, находясь на встрече лидеров арабских стран в Пекине.



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"Я призываю международное сообщество немедленно предоставить долгосрочную гуманитарную помощь Газе, положить конец израильской осаде и прекратить любые попытки заставить палестинцев насильственно покинуть свою землю", - сказал Сиси.



По словам китайского лидера, комплексный подход к палестинскому вопросу приведет к миру и стабильности в ближневосточном регионе. Также Сиси призвал мир признать "палестинское государство".