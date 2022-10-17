



Премьер-министр ПА: Израиль не хочет мира

Глава кабинета министров Палестинской автономии (ПА) Мохаммад Штайе посетил лагерь беженцев в Дженине, где встретился с отцом террориста, совершившего теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве в апреле этого года.



Согласно информации, во время встречи Штайе раскритиковал Израиль и заявил, что еврейское государство не хочет мира.



"Мы точно знаем, что оккупация не хочет мира, и они каждый день финансируют свои избирательные кампании палестинской кровью. Израиль борется с нами, нанося ущерб средствам к существованию, экспроприируя землю и ускоряя проект поселения, но это нас не остановит", — сказал он.

